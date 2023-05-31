В Дарницком районе обнаружили незаконное строительство высотки

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Ирина Маймур
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В Дарницком районе Киева обнаружили незаконное строительство многоэтажки на улице Грузинской 23-25.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Незаконная застройка была обнаружена во время выездного заседания рабочей группы земельной комиссии Киевсовета. Полиция уже возбудила уголовное производство и начала следственно-оперативные действия.

Согласно предварительному акту обследования земельного участка обнаружили следующие недостатки:

  • использование не по целевому назначению,
  • отсутствие паспорта объекта строительства,
  • забор установлен вне земельного участка, занимая территорию тротуара — таким образом, за забором оказались столбы и линии электросетей,
  • кран и строительная техника предварительно свидетельствуют о многоэтажной застройке, а не заявленном согласно документации трехэтажном жилом доме.

По поводу застройки проведут тщательную проверку. В случае подтверждения нарушений разрешение на строительство отменят.

Пока земельная комиссия решила наложить арест на недостройку и строительную технику до устранения нарушений законодательства и привлечения виновных к ответственности.

Ранее мы писали, что в Киеве окончательно отказались от строительства комплекса построек рядом с храмом на Оболони.

Фото: Николай Калашник

Опубликовано: 31 мая 2023
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