В Дарницком районе обнаружили незаконное строительство высотки

В Дарницком районе Киева обнаружили незаконное строительство многоэтажки на улице Грузинской 23-25.
Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.
Незаконная застройка была обнаружена во время выездного заседания рабочей группы земельной комиссии Киевсовета. Полиция уже возбудила уголовное производство и начала следственно-оперативные действия.
Согласно предварительному акту обследования земельного участка обнаружили следующие недостатки:
По поводу застройки проведут тщательную проверку. В случае подтверждения нарушений разрешение на строительство отменят.
Пока земельная комиссия решила наложить арест на недостройку и строительную технику до устранения нарушений законодательства и привлечения виновных к ответственности.
Ранее мы писали, что в Киеве окончательно отказались от строительства комплекса построек рядом с храмом на Оболони.
Фото: Николай Калашник