В Киеве живет больше всего переселенцев среди украинских городов

Киев — лидер среди украинских городов по количеству зарегистрированных внутренних перемещенных лиц. В столице зарегистрировали около 380 тысяч ВПЛ.

Об этом сообщает Рух ЧЕСНО, ссылаясь на информацию городских советов.

«У нас сейчас столько ВПЛ, что это как новый район столицы. Возникают вопросы образования, медицины, ЖКХ и так далее. Если вопрос жилья более или менее решен, то вопрос трудоустройства стоит достаточно остро. Большинство ВПЛ де-юре, но не де-факто живут на госвыплаты», — сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, на последней сессии совет столицы принял решение о финансовой кредитной поддержке для развития бизнеса на территории города.

В пятерку городов по количеству ВПЛ также входят Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса. В Херсоне общая статистика по количеству переселенцев пока отсутствует.

Раньше мы писали, сколько власти Киева планируют потратить на жилье для переселенцев.

Фото: Движение ЧЕСТНО