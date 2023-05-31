В Украине восстановили многоэтажку, которую повредил обломок российской ракеты в апреле

В Украине восстановили многоэтажку, поврежденную из-за российской атаки в конце апреля. Тогда в результате падения обломков ракеты пострадали 2 квартиры – на 5-м и 6-м этажах.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Восстановительные работы начали в конце мая. Сегодня все они завершены. В частности, провели демонтаж и восстановление разрушенных конструкций стены и перемычек, демонтаж и монтаж окон, восстановление фасадов и ремонт полов.

В квартирах поврежденного дома и рядом расположенной многоэтажки заменили стеклопакеты и оконные рамы.

В поврежденных квартирах завершили внутренние отделочные работы.

Ранее мы писали, что в ночь на 30 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе.

Фото: Руслан Кравченко