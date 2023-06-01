Владельцы укрытий должны нести ответственность в случае, если укрытия закрыты

Городские власти Киева инициируют, чтобы владельцы укрытий несли ответственность в случае, если укрытия закрыты.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сейчас такой ответственности нет.

Киевские власти уже обратились в Верховную Раду, чтобы обязать владельцев укрытий оставлять их открытыми круглосуточно.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко заявил , что по каждому району города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, нанесенных на карту укрытий столицы. Все главы районов получили поручение еще раз проверить укрытие.

По его словам, в Деснянском районе в школе рядом с поликлиникой укрытие было открытым и в нем находились люди.

Также он отметил , что теперь патрульная полиция Киева будет ежедневно контролировать работу укрытий ночью. Правоохранители будут объезжать во время воздушной тревоги все находящиеся на карте города укрытия и будут проверять, открыты ли они.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы во время воздушной тревоги погибли три человека. Как сообщили местные жители, они хотели попасть к укрытию, но оно было закрыто.

Фото: Элеонора Журавлева, ZN.UA