Смотрите, как во Львове отреставрируют корпус УКУ, являющийся историческим памятником

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Мария Иващук
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Во Львове планируют отреставрировать главный корпус Украинского католического университета.

Архитекторы предлагают достроить новые многофункциональные пространства на территории внутреннего двора, в которых, в частности, будет расположена студенческая столовая, простор для обучения и досуга студентов, конференц-зал и учебные аудитории.

Для обустройства пристроек планируют демонтировать существующую котельную с устройством нового отдельно стоящего здания со вспомогательными техническими помещениями.

"Задачей проекта является превратить малоактивный, затененный новыми проектами УКУ в парковом городке, исторический корпус университета, полностью функциональный, современный, удобный и многофункциональный корпус с собственной харизмой и привлекательностью", - отмечается в описании проекта архитектурного бюро abmk.

Фасады спроектируют из светопрозрачных конструкций, через которые будет просматриваться исторический фасад здания.

Благоустройство планируют обустроить в пределах внутреннего двора и сделать его инклюзивным.

Кроме того, предусмотрено обустройство свободной от автомобилей пешеходной зоны вдоль северо-восточного фасада. Во внутреннем дворе также будет расположена внешняя терраса при обеденном зале столовой, велостоянка и зеленые рекреационные зоны.

Также предусмотрено восстановление и сохранение исторического фасада дома и утраченных элементов лепнины, восстановление аутентичных элементов интерьера.

Фото: УКУ, визуализации ambk

Опубликовано: 01 июня 2023
Львів
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