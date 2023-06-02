На Большой Житомирской четвертый раз убрали рекламу между мемориальными досками

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Ирина Маймур
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В Киеве на Большой Житомирской уже в четвертый раз демонтировали рекламную вывеску рядом с мемориальными досками.

Об этом сообщило Управление по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

В Управлении напомнили, что размещать конструкции ближе двух метров к памятным знакам запрещено. Однако владелец заведения на Большой Житомирской в очередной раз игнорирует этот запрет.

«Возможно владелец заведения думает, что его вывеска претендует на 5 памятную табличку на этом доме, но мы считаем иначе. Теперь этот «черный поросенок» спокойно отдыхает на нашем складе», — шутят коммунальщики.

Также по этому адресу убрали световую конструкцию магазина продуктов. В Управлении отметили, что освещение вывесок и рекламы в ночное время должно выключаться.

Раньше мы писали, что на проспекте Ивасюка убрали незаконную рекламу.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

Опубликовано: 02 июня 2023
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