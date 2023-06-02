Киевляне призывают защитить Галерный остров от застройки

На сайте Киевсовета появилась петиция защиты Галерного острова от застройки и создания памятника природы «Лес орхидей» в урочище Покол.

Отмечается, что Галерный остров (полуостров) и урочище Покол составляют неделимую экосистему Голосеевского района, которая по своей ценности не уступает таким объектам природно-заповедного фонда, как Жуков остров и Лысая гора.

Остров Галерный является оазисом биоразнообразия и пристанищем для многих видов растений и животных, включая редкие и охраняемые виды.

Напомним, 31 марта активисты Киевского эколого-культурного центра сообщили , что застройщик ООО «Галерна затока» обратился в Киевсовет с просьбой не принимать решения о создании в этом месте памятника природы «Лес орхидей», поскольку он планирует здесь строить развлекательный комплекс и дома.

В Киевсовете обвинения отвергают .

Галерный остров расположен в Голосеевском районе рядом с Корчеватым. Вдоль острова проходит единственная улица – Галерная.