В приложении «Киев Цифровой» появилась офлайн карта укрытий и возможность сообщить о закрытом или недоступном укрытии.

Об этом сообщили в КГГА.

Чтобы сообщить о закрытом укрытии, нужно выбрать его на карте и нажать в информационной карточке «Пожаловаться на укрытие». Ответственный департамент сразу получит эту информацию и исправит ситуацию.

Чтобы воспользоваться картой в офлайн-режиме, достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. В дальнейшем карта будет автоматически загружаться в фоновом режиме.

Также сервис общественной проверки укрытий Киева разработала команда «ЛУН Город». Они создали карту, где нанесены официальные и неофициальные укрытия Киева. Каждый желающий может проверить, открыто ли укрытие, и оставить отзыв на карте. Отзывы по укрытиям будут хранить в карточках укрытий в блоке «Люди говорят».

Напомним, что ранее Киевсовет принял решение о круглосуточном доступе к укрытиям — оно обязательно для всех учреждений и заведений.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 июня россияне нанесли массовый ракетный удар по Киеву , в результате чего в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мать с ребенком. Как рассказал мужчина одной из погибших женщин журналистам «Суспільного», погибшие пытались попасть в укрытие, но оно было закрыто.

Фото: КГГА