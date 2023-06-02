У общины Киева отобрали участок возле озера Серебряный Кол стоимостью 20 млн грн

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Ирина Маймур
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Дарницкая окружная прокуратура в суде требует вернуть столичной общине земельный участок возле озера Серебряный Кол.

Об этом идет речь на фейсбук-странице прокуратуры.

Участок стоимостью почти 20 млн грн расположен на улице Срибнокильской в Дарницком районе Киева.

Прокуратура установила, что физические лица вопреки решению Дарницкого районного суда Киева, которым их обязали снести самочинно построенное имущество — здание заведения питания на берегу озера Серебряный Кол, внесли это имущество в уставный капитал общества.

Затем общество зарегистрировало за собой право собственности на указанное имущество и продолжило использовать участок без правоустанавливающих документов.

Реагируя на нарушения, окружная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета к обществу. В иске прокуратура требует устранить препятствия во владении и распоряжении земельным участком путем отмены государственной регистрации права собственности, признания сделок недействительными и возвращения земельного участка.

Суд открыл производство по этому иску.

Раньше мы писали, что земли Оксаны Марченко под Киевом вернули государству.

Фото: Дарницкая окружная прокуратура

Опубликовано: 02 июня 2023
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