На Русановке открывают после ремонта культурное пространство «Краков»: как он выглядит

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Ирина Маймур
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В столице после капремонта открывается культурный кластер «Краков», ранее являвшийся кинотеатром.

Об этом пишет издание «Вечерний Киев».

На первом этаже центра расположили арт-гостиную, рассчитанную на 50-60 мест, и арт-студию с зеркалами, спортивным оборудованием, станками и шкафчиками для посетителей. В первой будут проводить камерные события любого формата, во второй – занятия спортом или танцами.

На втором этаже есть зал с кафе, сценой, столиками, откуда открывается вид на Русановскую набережную. Там планируют проводить концерты, поэтические чтения и презентации, рассказала администратор кластера изданию «Вечерний Киев».

Также там хотят сделать художественную экспозицию с работами на мольбертах и предоставить пространство украинским издательствам, чтобы они могли продавать книги и проводить свои презентации.

В зале «Мультисцена» будут показывать кино, а также могут проводить концерты и театральные представления. В зрительном зале – 500 мест.

Также осенью в «Кракове» откроется арт-галерея, где будут проводить художественные выставки. Сейчас планируется организовать летнюю детскую творческую лабораторию.

Также здесь есть специальное помещение для звукозаписывающей студии, которое будут сдавать в аренду на тендерных условиях.

В заведении работает лифт, поднимающийся на второй этаж. В каждый зал есть доступ для людей с инвалидностью. Выход из большого зала ведет прямо на улицу, а в самом зале для людей на колясках оборудованы шесть мест. Также предусмотрена уборная для маломобильных.

В подвальном помещении кластера размещена сцена-укрытие на 60 мест, куда будут переходить посетители в случае воздушной тревоги.

Отмечается, что в течение лета «Краков» будет работать в тестовом формате.

Ранее мы писали, что в «Доме с насекомыми» на Владимирской обустроят общественное пространство.

Фото: Мария Катаева/«Вечерний Киев»

Опубликовано: 02 июня 2023
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