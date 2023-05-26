В «Доме с насекомыми» на Владимирской обустроят общественное пространство

В Киеве начали реновацию памятника архитектуры «Дом с насекомыми» на Владимирской, 93.

Об этом сообщает активист Дмитрий Перов.

Теперь историческое здание, которое хотел снести застройщик, будет работать как общественное пространство со скамейками и кофе.

В настоящее время активисты привели в порядок две комнаты из 14. Для благоустройства памятки будут проводить регулярные толоки.

Поддержать общественное пространство можно по ссылке.

Напомним, что исторический «Дом с насекомыми» начали сносить в апреле под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика отобрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

Наконец, через месяц сооружение включили в Реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что Нацполиция открыла уголовное производство по разрушению «Дома с насекомыми».

Фото: Дмитрий Перов