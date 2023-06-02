На Подоле создают еще один патриотический мурал

Возле кинотеатра "Жовтень" на улице Ярославской, 17 создают патриотический мурал "Запорожский мститель". Стенопись посвящена Национальной гвардии Украины.

На мурал нанесен специальный QR-код, благодаря которому можно задонатить деньги на закупку дронов для "Гвардии наступления".

Фото: Мария Иващук/БЖ

В центре сюжета мурала образ «Запорожского мстителя» — срочника Национальной гвардии, самого молодого Героя Украины. На его счету сбито 7 самолетов Су-25 и одной крылатой ракеты. Боец и сейчас продолжает защищать страну и входит в одну из бригад «Гвардии наступления».

«По замыслу планируется создать два мурала-побратима: в Киеве и, после освобождения Запорожской области от оккупантов, в Запорожье, — рассказывает Анна Ковалева, основательница агентства консалтинга в благотворительности Charity Hub, являющаяся соинициаторами создания мурала.

Открытие состоится 6 июня в 10:30.

Визуализация будущего мурала

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