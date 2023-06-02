На Русановской косе хотят построить гребную базу. Местные против

Столичный бизнесмен Жан Запорожец хочет построить гребную базу на Русановской косе. Недавно он обнародовал визуализацию будущего проекта.

Основатель клуба по гребле на лодках Sun Dragon и руководитель компании «Саннация» хочет разместить на базе раздевалку, спортзал на все сезоны, укрытие, площадку для занятий спортом, освещение, спрятанные под землю свалки с сортировкой по назначению, шесть туалетов, эллинг для лодок и смотровую площадку на крыше.

Согласно эскизу, бизнесмен планирует построить двухэтажный дом на лужайке у моста с Русановской набережной на улицу Раисы Окипной. На первом этаже этого здания должно расположиться кафе, на втором – смотровая площадка для джазовых концертов.

В то же время, местные жители против строительства и собирают подписи под петицией с требованием его не допустить.

Объединение жителей Русановки сообщило, что Запорожец уже получил устные договоренности руководства КП «Плесо» и УЗН Днепровского района. Однако никаких официальных разбирательств предложение не проходило.

Жители также обратились к этим ведомствам. Там они заверили, что Русановская коса будет защищена от застройки.

В петиции жители отмечают, что коса является цельным природоохранным объектом с уникальной для города Киева флорой и представителями фауны, а также нерестилищем для рыбы. Она является неотъемлемой и важной составляющей жилого массива и является общедоступным местом для жителей и гостей микрорайона. Кроме того, она – прибрежная защитная полоса Днепра и имеет статус памятника ландшафта.

Жители предлагают бизнесмену строить базу на Трухановом острове или Гидропарке.

Ранее мы писали, что киевляне призывают защитить Галерный остров от застройки.

Фото: визуализации проекта Жанна Запорожца