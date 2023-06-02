На Русановской косе хотят построить гребную базу. Местные против

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Ирина Маймур
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Столичный бизнесмен Жан Запорожец хочет построить гребную базу на Русановской косе. Недавно он обнародовал визуализацию будущего проекта.

Основатель клуба по гребле на лодках Sun Dragon и руководитель компании «Саннация» хочет разместить на базе раздевалку, спортзал на все сезоны, укрытие, площадку для занятий спортом, освещение, спрятанные под землю свалки с сортировкой по назначению, шесть туалетов, эллинг для лодок и смотровую площадку на крыше.

Согласно эскизу, бизнесмен планирует построить двухэтажный дом на лужайке у моста с Русановской набережной на улицу Раисы Окипной. На первом этаже этого здания должно расположиться кафе, на втором – смотровая площадка для джазовых концертов.

В то же время, местные жители против строительства и собирают подписи под петицией с требованием его не допустить.

Объединение жителей Русановки сообщило, что Запорожец уже получил устные договоренности руководства КП «Плесо» и УЗН Днепровского района. Однако никаких официальных разбирательств предложение не проходило.

Жители также обратились к этим ведомствам. Там они заверили, что Русановская коса будет защищена от застройки.

В петиции жители отмечают, что коса является цельным природоохранным объектом с уникальной для города Киева флорой и представителями фауны, а также нерестилищем для рыбы. Она является неотъемлемой и важной составляющей жилого массива и является общедоступным местом для жителей и гостей микрорайона. Кроме того, она – прибрежная защитная полоса Днепра и имеет статус памятника ландшафта.

Жители предлагают бизнесмену строить базу на Трухановом острове или Гидропарке.

Ранее мы писали, что киевляне призывают защитить Галерный остров от застройки.

Фото: визуализации проекта Жанна Запорожца

Опубликовано: 02 июня 2023
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