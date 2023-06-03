В Киеве служащие разворовывали бюджетные средства, выделенные на ремонт укрытий

В Киеве разоблачили должностных лиц, которые разворовывали деньги, выделенные на ремонт укрытий. Только в Святошинском районе стоимость работ завышена на 1 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители расследуют действия служебных лиц органов местного самоуправления, которые, вероятно, в сговоре с подрядчиками разворовывают деньги, выделенные на ремонт и укомплектование укрытий. По данным следствия, заказчики работ сговорились с победителями тендеров.

В частности, при проведении осмотра только одного укрытия в Святошинском районе правоохранители с привлечением экспертов зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

Также из-за вероятного хищения бюджетных средств во время ремонта укрытий правоохранители проводят расследование в Деснянском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах.

По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд гривен.

Напомним, что ранее Киевсовет принял решение о круглосуточном доступе к укрытиям — оно обязательно для всех учреждений и заведений.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 июня россияне нанесли массовый ракетный удар по Киеву , в результате чего в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мать с ребенком. Как рассказал мужчина одной из погибших женщин журналистам «Суспільного», погибшие пытались попасть в укрытие, но оно было закрыто.

Фото: Судебно-юридическая газета