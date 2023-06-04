Почти половина укрытий Киева закрыта или непригодна для использования

В Киеве проверили 1078 укрытий, из них почти половина оказалась закрытыми или непригодными для использования.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Из 1078 проверенных укрытий, закрытыми оказались 122 помещения, а непригодными к использованию – 359, готовыми к использованию – 597.

Министр добавил, что на днях избирательно проверялись укрытия в Оболонском районе, тогда абсолютное большинство укрытий были закрытыми, а когда их открывали, то они оказались непригодными для использования.

"Команда объяснила высокий процент открытых и готовых за первый день тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу"

Ранее мы писали, что спасатели, полицейские и представители городских властей проверили более 4800 укрытий по всей стране, из них почти 25% оказались непригодными для использования или закрытыми.

Фото: Винницкий городской совет