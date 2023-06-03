25% закрыты или непригодны для использования: в Украине проверили почти 5 тыс. укрытий

Спасатели, полицейские и представители городских властей проверили более 4800 укрытий по всей стране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В результате проверки закрытыми оказались 252 укрытия, а непригодными к использованию – 893.

Клименко добавил, что все нарушения зафиксированы, а ревизии продолжаются.

Напомним, что ранее Киевсовет принял решение о круглосуточном доступе к укрытиям — оно обязательно для всех учреждений и заведений.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 июня россияне нанесли массовый ракетный удар по Киеву , в результате чего в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мать с ребенком. Как рассказал мужчина одной из погибших женщин журналистам «Суспільного», погибшие пытались попасть в укрытие, но оно было закрыто.

Фото: Полиция