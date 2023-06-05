Модернистскую беседку на Подоле хотят демонтировать

Модернистскую беседку на Подоле уже во второй раз хотят демонтировать.

Об этом сообщает депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

Возле беседки повесили объявления, что ее демонтируют до конца июня в связи с аварийным состоянием. Отмечается, что решение было принято из-за многочисленных жалоб жителей близлежащих домов.

Беседка находится на улице Константиновская, 56. Она является частью архитектурного ансамбля кварталов. Экспериментальную жилую застройку четырех кварталов возле станции метро «Тараса Шевченко» создали в течение 1984–1992 годов по проекту архитекторов Юрия Шалацкого, Георгия Духовического, Татьяны Лазаренко, Леонида Мороза и Игоря Шпары.

Напомним, что впервые беседку хотели снести в 2020 году. Однако работы остановили из-за сопротивления местных жителей, вызвавших полицию. Сооружение хотели демонтировать из-за жалоб некоторых жителей на неудовлетворительное состояние и то, что в ней иногда пьют алкоголь. В сообществе Ukrainian Modernism отмечали, что перед попыткой сноса не было никакой экспертизы беседки, общественных обсуждений или предупреждения о сносе.

Ранее мы писали, что возле спасенного от сноса «Дома с насекомыми» снова заметили строителей.

Фото: Ксения Семенова