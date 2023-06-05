Модернистскую беседку на Подоле хотят демонтировать

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Ирина Маймур
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Модернистскую беседку на Подоле уже во второй раз хотят демонтировать.

Об этом сообщает депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

Возле беседки повесили объявления, что ее демонтируют до конца июня в связи с аварийным состоянием. Отмечается, что решение было принято из-за многочисленных жалоб жителей близлежащих домов.

Беседка находится на улице Константиновская, 56. Она является частью архитектурного ансамбля кварталов. Экспериментальную жилую застройку четырех кварталов возле станции метро «Тараса Шевченко» создали в течение 1984–1992 годов по проекту архитекторов Юрия Шалацкого, Георгия Духовического, Татьяны Лазаренко, Леонида Мороза и Игоря Шпары.

Напомним, что впервые беседку хотели снести в 2020 году. Однако работы остановили из-за сопротивления местных жителей, вызвавших полицию. Сооружение хотели демонтировать из-за жалоб некоторых жителей на неудовлетворительное состояние и то, что в ней иногда пьют алкоголь. В сообществе Ukrainian Modernism отмечали, что перед попыткой сноса не было никакой экспертизы беседки, общественных обсуждений или предупреждения о сносе.

Ранее мы писали, что возле спасенного от сноса «Дома с насекомыми» снова заметили строителей.

Фото: Ксения Семенова

Опубликовано: 05 июня 2023
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