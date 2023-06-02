Возле спасенного от сноса «Дома с насекомыми» снова заметили строителей

Строители вернулись на стройплощадку на улице Владимирской, 93. Именно там расположен спасенный неравнодушными горожанами от сноса «Дом с насекомыми».

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Он выложил фотографии площадки, где видно, что бытовка строителей на площадке открыта.

Напомним, что исторический «Дом с насекомыми» начали сносить в апреле под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика отобрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов, через месяц сооружение включили в Реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что недавно активисты начали реновацию памятки. Там обустроят общественное пространство.

Фото: Дмитрий Перов