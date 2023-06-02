Возле спасенного от сноса «Дома с насекомыми» снова заметили строителей

49
Ирина Маймур
share share

Строители вернулись на стройплощадку на улице Владимирской, 93. Именно там расположен спасенный неравнодушными горожанами от сноса «Дом с насекомыми».

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Он выложил фотографии площадки, где видно, что бытовка строителей на площадке открыта.

Напомним, что исторический «Дом с насекомыми» начали сносить в апреле под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика отобрали технику. Однакоодин из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов, через месяц сооружение включили в Реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что недавно активисты начали реновацию памятки. Там обустроят общественное пространство.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 02 июня 2023
share share
В Киеве открывают ресторан-рынок "Річка" от "Чорноморки": что в меню В Киеве открывают ресторан-рынок "Річка" от "Чорноморки": что в меню Киевляне призывают защитить Галерный остров от застройки Киевляне призывают защитить Галерный остров от застройки На Большой Житомирской четвертый раз убрали рекламу между мемориальными досками На Большой Житомирской четвертый раз убрали рекламу между мемориальными досками В Дарницком районе запускают новый автобус № 74. Где он будет курсировать В Дарницком районе запускают новый автобус № 74. Где он будет курсировать Киевсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Шулявке, который все еще имеет охранный статус Киевсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Шулявке, который все еще имеет охранный статус Возле «Театральной» заработал винтажный Natalie's Bar с авторскими коктейлями Возле «Театральной» заработал винтажный Natalie's Bar с авторскими коктейлями 30 новых заведений, открывшихся в Киеве в мае 30 новых заведений, открывшихся в Киеве в мае Укрытия в Киеве будут постоянно открыты – КГГА Укрытия в Киеве будут постоянно открыты – КГГА
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.