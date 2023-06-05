На ВДНГ открыли резиденцию Лесной Мавки

399
Ирина Маймур
share share

В Киеве на ВДНГ заработала резиденция Лесной Мавки с фантазийными декорациями.

Об этом сообщили на сайте Госкино.

В резиденции можно прогуляться вдоль многовековых лесов, встретиться с магическими существами, посетить экскурсию или креативные мастер-классы, поиграть в игры, а также посетить настоящую кузницу с костром.

Резиденция работает по следующему расписанию: с пятницы по воскресенье с 10:00 до 19:00 с обеденным перерывом 14:00–15:00. С понедельника по четверг — по предварительному бронированию по номерам +38 063 395 73 72, +38 099 244 72 73.

Адрес: проспект Глушкова, 1, павильон 7А.

Напомним, что Лесная Мавка — это главный персонаж украинского мультфильма, созданного по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии.

Раньше мы писали, что мультфильм «Мавка. Лесная песня» украинского производства собрал за четыре дня проката в Италии и Нидерландах почти €350 тысяч.

Фото: Госкино

Опубликовано: 05 июня 2023
share share
В переходе возле «Университета» сбивают аутентичный камень, чтобы положить гранитную плитку В переходе возле «Университета» сбивают аутентичный камень, чтобы положить гранитную плитку Смотрите, какой парк может появиться вдоль Никольской Слободки Смотрите, какой парк может появиться вдоль Никольской Слободки Смотрите, как может выглядеть обновленная Театральная площадь в Одессе Смотрите, как может выглядеть обновленная Театральная площадь в Одессе Стоимость строительства развязки на Оболони выросла до 2 млрд гривен – «Пассажиры Киева» Стоимость строительства развязки на Оболони выросла до 2 млрд гривен – «Пассажиры Киева» Переселенцы из Мариуполя открыли «Центр шаурмы» на «Олимпийской». Это третье заведение сети Переселенцы из Мариуполя открыли «Центр шаурмы» на «Олимпийской». Это третье заведение сети Для киевлян создали чат-бот, с помощью которого можно самостоятельно оценивать состояние укрытий Для киевлян создали чат-бот, с помощью которого можно самостоятельно оценивать состояние укрытий В «Жовтні» и Kino42 пройдет первый в Украине фестиваль квир-кино В «Жовтні» и Kino42 пройдет первый в Украине фестиваль квир-кино Комиссия Кличко установила, что к 90% укрытий Киева есть беспрепятственный доступ Комиссия Кличко установила, что к 90% укрытий Киева есть беспрепятственный доступ
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.