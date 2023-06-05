На ВДНГ открыли резиденцию Лесной Мавки

В Киеве на ВДНГ заработала резиденция Лесной Мавки с фантазийными декорациями.

Об этом сообщили на сайте Госкино.

В резиденции можно прогуляться вдоль многовековых лесов, встретиться с магическими существами, посетить экскурсию или креативные мастер-классы, поиграть в игры, а также посетить настоящую кузницу с костром.

Резиденция работает по следующему расписанию: с пятницы по воскресенье с 10:00 до 19:00 с обеденным перерывом 14:00–15:00. С понедельника по четверг — по предварительному бронированию по номерам +38 063 395 73 72, +38 099 244 72 73.

Адрес: проспект Глушкова, 1, павильон 7А.

Напомним, что Лесная Мавка — это главный персонаж украинского мультфильма, созданного по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии.

Раньше мы писали, что мультфильм «Мавка. Лесная песня» украинского производства собрал за четыре дня проката в Италии и Нидерландах почти €350 тысяч.

Фото: Госкино