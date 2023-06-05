Смотрите, как может выглядеть обновленная Театральная площадь в Одессе

Компания Bilodid Landscape представила проект реконструкции Театральной площади в Одессе.

Об этом сообщила одна из соавторок проекта Екатерина Чередник.

При создании проекта специалисты стремились сохранить «ценностно-психологическое ядро полесной культуры и идентичности города». Основной целью для этого является сочетание открытых пространств и зон их встреч, зеленых зон с различными видами растений, комбинации типов мощения, освещения и малых архитектурных форм.

Bilodid Landscape предложили уменьшить проезжую зону. За счет этого они намерены создать велосипедную структуру и увеличить зеленые зоны отдыха.

Согласно проекту под организацию шести парковочных мест для людей с инвалидностью выделят отдельную зону. Парковку вынесут за пределы зоны проектирования с целью создания целостности единого пространства, увеличения экологичности за счет уменьшения нагрузки на автодорожную магистраль.

Разрабатывать зеленые зоны планируют по принципам симметричности с учетом уже существующих японских софор. В летнее время года дополнительную тень будут давать европейские липы с компактными кронами. Растение нижнего яруса подбирали с учетом постепенной очереди цветения с мая по сентябрь и аромакомпозиции душистых цветов.

Мемориал с именами героев советского союза предлагают перенести в Парк Победы. Свободное место планируют заполнить театральными афишами.

Ранее мы писали, что команда Irpin Reconstruction Summit представила концепцию проекта строительства нового помещения Ирпенской детской школы искусств имени М. Вериковского.

Визуализация: Bilodid Landscape