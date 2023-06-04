Смотрите, как будет выглядеть новый корпус Ирпенской детской школы искусств

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Валерия Гуржий
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Команда Irpin Reconstruction Summit представила концепцию проекта строительства нового помещения Ирпенской детской школы искусств имени М. Вериковского.

В новой школе искусств планируется создать музыкальный музей с интерактивными экспонатами и музыкальными инструментами разных форм и размеров.

Интерьер концертного зала школы будет создан по мотивам леса. Ощущение присутствия на природе будет усиливать дизайн в зеленом и коричневом цветах, природная акустика и окно, которое будет пропускать в зал естественный свет.

По замыслу проектантов, здание будет состоять из блоков: учебных художественных классов, вестибюля с зеленой эксплуатируемой крышей и закругленного зала. Главный вход будет иметь два тамбура, что позволит на период отдельных событий в концертном зале делать входы школы и группы залов автономными.

Во время событий вестибюль будет делиться раздвижной перегородкой на две автономные зоны – учебную и концертную.

В учебной части у лифтов будет расположено пространство со вторым светом в котором будет находиться амфитеатр. В вестибюль выходят остекленные витрины библиотеки и интерактивного детского музыкального музея. Также гардеробы и кафе. Амфитеатр будет использоваться в качестве зоны ожидания. В нем запроектировано несколько детских перископов, через которые можно будет заглядывать в расположенный рядом музей.

Также здесь будет расположена художественная студия и звукозаписывающая студия с возможностью установить большой рояль. Здесь же разместятся дополнительные кабинеты в зоне укрытия, а также мастерская ремонта музыкальных инструментов, подсобные и технические помещения.

В школе предлагается создание небольшого, но уникального для Украины детского музыкального музея с интерактивными экспонатами и возможностью взаимодействовать с важными музыкальными инструментами.

Для разработки концепции музея предлагается использовать специалистов музыкального, педагогического и музейно-выставочного направлений.

Ранее мы писали, что команда благотворительного фонда Buduyua показала, как в рамках инициативы «Школа будущего» отстроят разрушенный россиянами гостомельский лицей №2.

Опубликовано: 04 июня 2023
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