В переходе возле «Университета» сбивают аутентичный камень, чтобы положить гранитную плитку

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Ирина Маймур
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В подземном переходе возле станции метро «Университет» коммунальные работники сбивают аутентичный камень травертин. Они кладут серую гранитную плитку широкого потребления.

Об этом сообщила депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

«Квадратный метр нового стоит от 2к, старого несколько десятков тысяч. Его сбивают и кладут стремянную серую гранитную плитку какую-то широкого потребления», — отметила Ксения.

Бьет тревогу и автор сообщества Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев. Он пишет, что «натуральный камень травертин меняют на дешевый могильный гранитогресс».

Согласно тендеру, работы заказали у КП ШЭУ Шевченковского района от «Киевавтодора» как часть ремонта улицы Пирогова. Общий ремонт стоит 12 млн гривен, выделенных из бюджета города, а ремонт перехода — 2,8 млн гривен.

Ранее мы писали, что стоимость строительства развязки на Оболони выросла до 2 млрд. гривен.

Фото: Дмитрий Соловьев

Опубликовано: 05 июня 2023
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