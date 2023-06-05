Стоимость строительства развязки на Оболони выросла до 2 млрд гривен – «Пассажиры Киева»

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Валерия Гуржий
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Стоимость строительства транспортной развязки на Оболони уже выросла до 2 млрд. гривен.

Об этом пишут Пассажиры Киева.

Общественная инициатива обнаружила документацию, которая показывает, что сметная стоимость развязки составляет почти 2 млрд грн, а не 1,3 млрд грн, как ожидалось ранее.

"Цена проекта начинает увеличиваться, еще даже без начала активного строительства"

В мае «Киевавтодор» провел тендер на строительство многоуровневой развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной. Стоимость работ была оценена в 1,315 млрд грн, а в результате тендера снизилась до 1,298 млрд грн. (-1,3%).

По словам "Пассажиров Киева", "Киевавтодор" традиционно игнорирует требования законодательства и не публикует проекты. Поэтому узнать детали достаточно сложно.

"К счастью, по требованию государственной аудиторской службы, проверявшей этот тендер, был опубликован экспертный отчет, из которого удалось узнать как технические детали проекта, так и настоящую стоимость, составляющую 1,981 млрд. грн"

Что представляет сумма 1,315 млрд. грн., заложенная в тендер, точно не известно. Возможно, это предварительная оценка стоимости объекта или только часть работ, так как нет опубликованного проекта.

Работы по развязке планируются очень продолжительными – минимум 2,5 года. Срок действия договора с подрядчиком до 31 декабря 2025, а действующим планом социально-экономического развития в 2023 предусмотрено финансирование работ только на 265 млн грн.

Соответственно, впереди и корректировка сметы, и ожидаемое увеличение стоимости работ, причем не до 1,981 млрд. грн. (смета в ценах на 18.04.2023), а даже больше с учетом инфляции.

Дополнительно на сегодняшний день городом уже потрачено 10 млн. грн. на проектирование развязки и проведен тендер на авторский надзор за строительством на сумму 3,4 млн. грн.

Ранее мы писали, что стоимость реконструкции двух решений в Киеве превышает годовой бюджет Тернополя или равняется половине бюджета Полтавы.

Напомним, что киевляне зарегистрировали петицию с требованием запретить в Киеве строительство новых решений, пока не достроят Шулявский путепровод. Она набрала соответствующее количество голосов, но Киевсовет ее не поддержал.

Опубликовано: 05 июня 2023
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