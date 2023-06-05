В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10-20%

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Валерия Гуржий
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Спрос на аренду квартир в Киеве продолжает расти, а вместе с ним цены. К примеру, за полгода стоимость аренды жилья в новостройках выросла на 15-20%, а на вторичке - на 10-15%.

Об этом рассказал профессиональный риэлтор и председатель Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко, пишет "РБК".

Как изменились цены

В сегменте новостроек аренда на 1, 2 и 3-комнатные квартиры в Киеве выросли. Спрос на новые квартиры продолжает превышать предложение. Это приводит к росту цен. За последние 6 месяцев средние цены на аренду новостроек в Киеве выросли на 15–20%.

Арендовать 1-комнатную квартиру в новостройке можно в среднем от 10 000 до 15 000 гривен в месяц, в зависимости от района и расположения. Аренда 2-х комнатной квартиры в новостройке варьируется от 15 000 до 20 000 гривен, а цена на 3-комнатные квартиры обычно начинается от 20 000 гривен и выше.

На вторичке изменения цен также заметны, но меньше, чем в новостройках. В последние полгода средние цены на аренду квартир на вторичном рынке в Киеве выросли на 10-15%.

Арендовать 1-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 6000 до 10000 гривен в месяц, в зависимости от состояния жилья, района и других факторов. Цены на аренду 2-х комнатных квартир на вторичном рынке колеблются от 12 000 до 18 000 гривен, в зависимости от местонахождения и условий. Аренда трехкомнатных квартир обычно начинается от 18 000 гривен и может достигать 25 000 гривен в месяц.

"Эти цифры являются приблизительными средними значениями и могут отличаться в зависимости от конкретных условий каждого отдельного предложения и спроса на рынке аренды"

Самые дорогие районы

Самые дорогие районы связаны с их престижем, расположением в центре города и развитой инфраструктурой. Обычно это центральные районы столицы Печерский, Оболонский, Голосеевский, Шевченковский, Дарницкий и Подольский район.

В этих районах можно ожидать высокие цены, особенно престижные объекты и эксклюзивные квартиры с дизайнерскими ремонтами в новостройках.

Самые дешевые районы

Окрестности и отдаленные районы могут иметь более доступные цены на аренду жилья. Дешевыми районами можно считать Деснянский, Святошинский, Днепровский и Соломенский районы.

Ранее мы писали, что по состоянию на май 2023 года в Киеве уже 54% ЖК возобновили строительство. При этом средний процент возобновления строительства ЖК в западных регионах составляет более 90%.

Фото: Киевгорстрой

Опубликовано: 05 июня 2023
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