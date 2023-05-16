В Киеве более 50% ЖК возобновили строительство: какая ситуация в других регионах

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Валерия Гуржий
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По состоянию на май 2023 года в Киеве уже 54% ЖК возобновили строительство. При этом средний процент возобновления строительства ЖК в западных регионах составляет более 90%.

Об этом говорится в статистике ЛУН.

Лидерами в возобновлении строительства являются:

  • Волынская область – 96%,

  • Закарпатская область – 96%,

  • Ивано-Франковская область –94%,
  • Тернопольская область – 92%,
  • Львовская область – 91%.

Худшие показатели восстановления строительства ЖК в Кировоградской области – 0%, Херсонской области – 0%, Харьковской области – 17% и Николаевской области – 29%.

Также ЛУН обнародовала стистику по открытию продаж в ЖК по состоянию на май 2023 года. В Киеве продажи открыли уже 79% ЖК.

Лидерами в возобновлении продаж являются:

  • Закарпатская область – 98%,
  • Ивано-Франковская область – 97%,
  • Тернопольская область – 96%,
  • Ровенская область – 96%,
  • Черновицкая область – 94%.

Худшие показатели по возобновлению продаж в Херсонской области – 0%, Харьковской области – 26%, Запорожской области – 26%.

Ранее мы писали, что в Киеве и Львове стабилизировался рынок аренды недвижимости.

Фото: ЛУН

Опубликовано: 16 мая 2023
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