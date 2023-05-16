В Киеве более 50% ЖК возобновили строительство: какая ситуация в других регионах

По состоянию на май 2023 года в Киеве уже 54% ЖК возобновили строительство. При этом средний процент возобновления строительства ЖК в западных регионах составляет более 90%.
Об этом говорится в статистике ЛУН.
Волынская область – 96%,
Закарпатская область – 96%,
Худшие показатели восстановления строительства ЖК в Кировоградской области – 0%, Херсонской области – 0%, Харьковской области – 17% и Николаевской области – 29%.
Также ЛУН обнародовала стистику по открытию продаж в ЖК по состоянию на май 2023 года. В Киеве продажи открыли уже 79% ЖК.
Худшие показатели по возобновлению продаж в Херсонской области – 0%, Харьковской области – 26%, Запорожской области – 26%.
Ранее мы писали, что в Киеве и Львове стабилизировался рынок аренды недвижимости.
Фото: ЛУН