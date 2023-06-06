В Киеве у половины наземного транспорта нет кондиционеров

Половина коммунального наземного общественного транспорта столицы – 642 из 1141 единицы – не оборудована кондиционерами.
Об этом изданию LB.ua сообщили в КП «Киевпасстранс».
Отмечается, что в 45 автобусах из 65, переданных Киеву иностранными партнерами, полностью отсутствует система кондиционирования и проветривания.
Где больше и меньше кондиционеров:
«Единственное, что сейчас может спасти Киевпасстранс от жалоб пассажиров – это малый выпуск автобусов на линии, и поэтому их достаточно, чтобы не выпускать гуманитарную помощь, в которой нет кондиционера», – отмечает сообщество «Пассажиры Киева».
Ранее мы писали, что в половине вагонов «Укрзалізниці» летом будут работать кондиционеры.
Фото: КГГА