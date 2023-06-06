В Киеве у половины наземного транспорта нет кондиционеров

Половина коммунального наземного общественного транспорта столицы – 642 из 1141 единицы – не оборудована кондиционерами.

Об этом изданию LB.ua сообщили в КП «Киевпасстранс».

Отмечается, что в 45 автобусах из 65, переданных Киеву иностранными партнерами, полностью отсутствует система кондиционирования и проветривания.

Где больше и меньше кондиционеров:

в троллейбусах ситуация самая плохая — систему охлаждения имеют только 69 единиц из 307;

из 298 трамваев только 107 имеют кондиционеры;

в автобусах кондиционеры есть в 323 из 536 единиц коммунального транспорта.

«Единственное, что сейчас может спасти Киевпасстранс от жалоб пассажиров – это малый выпуск автобусов на линии, и поэтому их достаточно, чтобы не выпускать гуманитарную помощь, в которой нет кондиционера», – отмечает сообщество «Пассажиры Киева».

Ранее мы писали, что в половине вагонов « Укрзалізниці » летом будут работать кондиционеры.

Фото: КГГА