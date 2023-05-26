В половине вагонов «Укрзалізниці» летом будут работать кондиционеры

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Ирина Маймур
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«Укрзалізниця» завершает подготовку подвижного состава к летнему сезону. Все необходимые работы планируют выполнить до 31 мая.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Из 2151 вагонов активного летнего парка сейчас мы уже подготовили 1902 вагона, из них 1064 вагона с кондиционированием», — говорится в сообщении.

При подготовке вагонов к летнему сезону железнодорожники проводят продувку системы вентиляции вагонов, очистку воздушных фильтров вагонов, расконсервирование и дозаправку системы кондиционирования воздуха, расконсервирование окон после зимнего периода и другие работы.

В УЗ отметили, что выбирать билеты в вагон с кондиционированием можно в приложении «Укрзалізниці», на официальном сайте и в чат-боте. Возле каждого вагона есть соответствующая отметка, которая поможет сориентироваться при покупке билетов.

Раньше мы писали, что «Укрзалізниця» протестует женские купе.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубликовано: 26 мая 2023
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