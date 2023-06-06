В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход

В Одессе обустроили первый диагональный пешеходный переход.
Об этом сообщил директор департамента транспорта Одесского горсовета Артём Сидоренко.
Переход обустроили на пересечении улиц Екатерининской и Ланжероновской. Коммунальщики настроили светофор так, чтобы пешеходы смогли переходить дорогу по всем направлениям одновременно.
Сидоренко приводит пример диагонального перехода в районе Шибуя в Токио.
«Свыше 3000 пешеходов могут одновременно переходить Сибуйский диагональный пешеходный переход, что сделало его одним из символом Токио и Японии в целом», - отметил директор Дептранса.
Отметим, что диагональные пешеходные переходы были введены в ПДД в 2021 году. Их обустраивают, чтобы разгрузить перекресток, где собирается много пешеходов. В ноябре 2022 первый диагональный переход появился во Львове.
Ранее мы писали, что в Киеве возле Национального цирка появились новые переходы .
Фото: Артём Сидоренко