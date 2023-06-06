В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход

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Ирина Маймур
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В Одессе обустроили первый диагональный пешеходный переход.

Об этом сообщил директор департамента транспорта Одесского горсовета Артём Сидоренко.

Переход обустроили на пересечении улиц Екатерининской и Ланжероновской. Коммунальщики настроили светофор так, чтобы пешеходы смогли переходить дорогу по всем направлениям одновременно.

Сидоренко приводит пример диагонального перехода в районе Шибуя в Токио.

«Свыше 3000 пешеходов могут одновременно переходить Сибуйский диагональный пешеходный переход, что сделало его одним из символом Токио и Японии в целом», - отметил директор Дептранса.

Отметим, что диагональные пешеходные переходы были введены в ПДД в 2021 году. Их обустраивают, чтобы разгрузить перекресток, где собирается много пешеходов. В ноябре 2022 первый диагональный переход появился во Львове.

Ранее мы писали, что в Киеве возле Национального цирка появились новые переходы .

Фото: Артём Сидоренко

Опубликовано: 06 июня 2023
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