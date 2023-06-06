Возле "Довженко-центра" застройщик в ходе незаконного строительства заблокировал вход в укрытие

Застройщик подозревается в незаконном занятии части земельного участка, принадлежащего ГП «Национальный центр Александра Довженко» и блокировании входа в укрытие на этом участке.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Строительная компания в 2017 году заключила с КГГА договоры об аренде двух земельных участков по улице Васильковской. В дальнейшем совместно с подрядчиком и девелоперской компанией арендатор начал строительство торгово-развлекательного и спортивного комплекса с подземным паркингом, кинотеатром и жилыми домами.

Впоследствии арендатор при отсутствии каких-либо разрешительных документов самовольно занял часть соседнего земельного участка, принадлежащего ГП «Национальный центр Александра Довженко» и продолжил строительство многофункционального жилищного комплекса уже на этом земельном участке.

Кроме того, в ходе незаконных строительных работ работники подрядной организации заблокировали вход в расположенное на этом участке укрытие, повредили коммуникации и частично разрушили перекрытия, чем создана угроза гибели людей в условиях вооруженной агрессии рф против Украины.

В результате таких действий государству причинен ущерб на общую сумму 1,7 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Киеве проверили 1078 укрытий, из них почти половина оказалась либо закрытыми, либо непригодными для использования.

Фото: Киевская городская прокуратура