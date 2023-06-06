Подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Киева

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища не повлияет на водоснабжение Киева.

Об этом сообщили в КГГА.

В Киеве ситуация с водоснабжением стабильная. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Никаких перебоев в работе оборудования нет.

Столица снабжается водой бесперебойно и в полном объеме.

Напомним, что сегодня ночью оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Пока она почти полностью под водой. В Херсоне частично затоплен микрорайон Корабел, угроза затопления района Речного порта, Антоновского и Садовского старостинских округов. Значительно подтоплена Новая Каховка.

Ранее мы писали, что во время войны на водоемах Киева запретили водный транспорт.