Киевская ГЭС защищена от ракетных атак и российских ДРГ

Киевская ГЭС защищена от ракетных ударов с воздуха и вражеских диверсионно-разведывательных сил.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что враг по-прежнему пытался повредить дамбам на Днепре, однако его действия были безуспешны.
«Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия», — подчеркнул Наев.
В то же время в НЭК Укрэнерго сообщили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на работу энергосистемы.
В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Никаких отключений не будет.
Ранее мы писали, что взрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Киева.
Фото: Explainer