Киевская ГЭС защищена от ракетных атак и российских ДРГ

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Ирина Маймур
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Киевская ГЭС защищена от ракетных ударов с воздуха и вражеских диверсионно-разведывательных сил.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что враг по-прежнему пытался повредить дамбам на Днепре, однако его действия были безуспешны.

«Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия», — подчеркнул Наев.

В то же время в НЭК Укрэнерго сообщили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на работу энергосистемы.

В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Никаких отключений не будет.

Ранее мы писали, что взрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Киева.

Фото: Explainer

Опубликовано: 06 июня 2023
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