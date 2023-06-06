Надстройку на крыше исторического дома на Владимирской обязали демонтировать

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Валерия Гуржий
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Надстройку, возводимую на крыше дома, который является памятником архитектуры на улице Владимирская, 4 должны демонтировать. На это выдали соответствующее предписание.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

"Утром с полицией, департаментом благоустройства и охраны культурного наследия посетили крышу дома по Владимирской 4, где уже на 2 незаконных этажа начали достраивать третий. Предписание передали, конструкцию должны демонтировать"

По ее словам, владелец недобросовестный и гарантии того, что он и с этим предписанием не пойдет в суд, нет, ведь прошлые предписания уже обжаловались в суде.

Ранее мы писали, что на улице Владимирская, 4 на крыше дома, который является памятником архитектуры, возводят надстройку.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 06 июня 2023
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