На Владимирской на крыше исторического дома строят надстройку

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Валерия Гуржий
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На улице Владимирская, 4 на крыше дома, который является памятником архитектуры, возводят надстройку.

Об этом сообщила киевлянка Оксана Левченя.

Само здание расположено в сердце исторического Киева, рядом с фундаментом Десятинной церкви, Историческим Музеем и Андреевской церковью.

По словам автора, работы ведутся незаконно. Сейчас строители строят уже второй этаж этой надстройки, первый они построили в первый год войны.

Юрист Дмитрий Перов рассказал "Хмарочосу", что дом имеет статус памятника архитектуры, градостроительства и истории, приказ от 2010 года. На любые строительные работы застройщик должен получить разрешение Департамента по охране культурного наследия. Согласно ст. 22 закона «Об охране культурного наследия» изменять, перестраивать, надстраивать памятник – запрещено.

Дом по Владимирской, 4 был построен в 1860-е годы высотой в два этажа. В 1890-е достроены до четырех этажей. Во время реконструкции в 2007 году застройщик надстроил аттичный и мансардный этажи. Автор проекта реконструкции стал архитектор Евгений Захарченко.

Ранее мы писали, что строители вернулись на стройплощадку на улице Владимирской, 93. Именно там расположен спасенный неравнодушными горожанами от сноса «Дом с насекомыми».

Напомним, что исторический «Дом с насекомыми» начали сносить в апреле под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика отобрали технику. Однакоодин из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов, через месяц сооружение включили в Реестр объектов культурного наследия.

Фото: Оксана Левченя

Опубликовано: 03 июня 2023
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