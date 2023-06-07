В Гостомеле чиновники разворовали 5 млн гривен, которые должны были пойти на ремонт укрытий и поврежденного жилья

Чиновники Гостомельской поселковой военной администрации присвоили 5 млн гривен, выделявшихся на обустройство укрытий и ремонт поврежденных от обстрелов россии домов.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Чиновники Гостомельской СВА в период 2022-2023 годов заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилищном фонде и обустройству укрытий. Оказалось, что договоры подписывались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.

Следователи выяснили, что фактические строительные работы были выполнены не в полном объеме, а отдельные работы вообще сделали коммунальщики. Об этом свидетельствуют акты выполненных работ. Затем победители закупок перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже обналичивали их. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фигурантам грозит лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Киеве чиновники разворовывали бюджетные средства, выделенные на ремонт укрытий.

Фото: БЕБ