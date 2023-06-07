В Гостомеле чиновники разворовали 5 млн гривен, которые должны были пойти на ремонт укрытий и поврежденного жилья

1037
Ирина Маймур
share share

Чиновники Гостомельской поселковой военной администрации присвоили 5 млн гривен, выделявшихся на обустройство укрытий и ремонт поврежденных от обстрелов россии домов.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Чиновники Гостомельской СВА в период 2022-2023 годов заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилищном фонде и обустройству укрытий. Оказалось, что договоры подписывались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.

Следователи выяснили, что фактические строительные работы были выполнены не в полном объеме, а отдельные работы вообще сделали коммунальщики. Об этом свидетельствуют акты выполненных работ. Затем победители закупок перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже обналичивали их. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фигурантам грозит лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Киеве чиновники разворовывали бюджетные средства, выделенные на ремонт укрытий.

Фото: БЕБ

Опубликовано: 07 июня 2023
share share
Во Львове на месте заброшенного школьного дворика открыли современную детскую площадку Во Львове на месте заброшенного школьного дворика открыли современную детскую площадку Как будет выглядеть кессон на Оболони изнутри: первые визуализации Как будет выглядеть кессон на Оболони изнутри: первые визуализации На Дарнице демонтировали незаконные постройки у озера На Дарнице демонтировали незаконные постройки у озера Заброшенную поликлинику в Славутиче хотят превратить в бизнес-резиденцию и жилье для ВПЛ Заброшенную поликлинику в Славутиче хотят превратить в бизнес-резиденцию и жилье для ВПЛ На ВДНГ открыли стритфуд-точку "Котлета по-киевски" На ВДНГ открыли стритфуд-точку "Котлета по-киевски" В Киеве появился сервис поиска передержки для животных В Киеве появился сервис поиска передержки для животных Киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час и во время воздушных тревог Киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час и во время воздушных тревог На Бессарабке открылся гастробар "Пахне Смаженим": что в меню На Бессарабке открылся гастробар "Пахне Смаженим": что в меню
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.