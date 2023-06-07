Заброшенную поликлинику в Славутиче хотят превратить в бизнес-резиденцию и жилье для ВПЛ

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Ирина Маймур
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Урбанисты Big City Lab совместно с литовским бюро PUPA показали проект перестройки заброшенной поликлиники в Славутиче в бизнес-резиденцию, где могут поселиться вынужденные переселенцы.

Об этом Big City Lab сообщают на своем сайте.

Урбанисты выбрали именно Славутич, ведь после деоккупации Киевской и Черниговской областей он стал одним из городов, дающих убежище переселенцам. В городе есть здание поликлиники, не используемое по назначению и пустующее уже 9 лет. Его общая площадь – 10 000 кв. м.

Разработанный проект под названием Poloklinika состоит из коммерческих, социальных и жилых пространств в одном месте. Поэтому сможет решить сразу три вопроса: жилищный, релокации бизнеса и публичного пространства.

Приставная конструкция с балконами избавит от ощущения больницы и создаст комфортные квартиры. Урбанисты планируют прибавить жизнь на крыше: публичное пространство, а также частные дома. Также хотят модернизировать и утеплить постройки и установить на крыше солнечные панели для энергетического постоянства. Фасады сады будут созданы из экологичных материалов.

В результате реконструкции поликлиники можно получить 3000 кв. м. под коммерческую и производственную деятельность, центр психологической поддержки и 140 квартир.

Ранее мы писали, что Bilodid Landscape представила проект реконструкции Театральной площади в Одессе.

Визуализации: Big City Lab

Опубликовано: 07 июня 2023
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