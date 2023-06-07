Во Львове на месте заброшенного школьного дворика открыли современную детскую площадку

В заброшенном дворике львовской школы №62 открыли площадку для учащихся начальных классов.
Реконструкция длилась три месяца, пишет издание «Хмарочос».
Из-за закрытого доступа стройтехники к внутреннему пространству работы велись почти вручную.
Кроме реконструкции дворика, был отремонтирован фасад первого этажа. Также обустроили сточную канализацию и гидроизоляцию.
Проект инициировали владельцы гостиницы «Леополис» – семья Хартвалл из Финляндии – в партнерстве с финскими Reima и Lappset и Всеукраинским общественным объединением «Институт Республика».
Стоимость реконструкции – 65 тысяч евро. Из школьного фонда оплатили только замену дверей и покраску окон.
В рамках этого же проекта Joy of Play создадут детскую площадку в одном из публичных пространств Киева. Место обсуждается.
Ранее мы писали, что команда благотворительного фонда Buduyua показала, как в рамках инициативы «Школа будущего» отстроят разрушенный россиянами гостомельский лицей №2.
Фото: «Небоскреб»