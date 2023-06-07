Во Львове на месте заброшенного школьного дворика открыли современную детскую площадку

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Ирина Маймур
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В заброшенном дворике львовской школы №62 открыли площадку для учащихся начальных классов.

Реконструкция длилась три месяца, пишет издание «Хмарочос».

Из-за закрытого доступа стройтехники к внутреннему пространству работы велись почти вручную.

Кроме реконструкции дворика, был отремонтирован фасад первого этажа. Также обустроили сточную канализацию и гидроизоляцию.

Проект инициировали владельцы гостиницы «Леополис» – семья Хартвалл из Финляндии – в партнерстве с финскими Reima и Lappset и Всеукраинским общественным объединением «Институт Республика».

Стоимость реконструкции – 65 тысяч евро. Из школьного фонда оплатили только замену дверей и покраску окон.

В рамках этого же проекта Joy of Play создадут детскую площадку в одном из публичных пространств Киева. Место обсуждается.

Ранее мы писали, что команда благотворительного фонда Buduyua показала, как в рамках инициативы «Школа будущего» отстроят разрушенный россиянами гостомельский лицей №2.

Фото: «Небоскреб»

Опубликовано: 07 июня 2023
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