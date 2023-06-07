Несмотря на обещания, владельцы продолжают остеклить колоннаду гостиницы «Днестр» в Ивано-Франковске

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Ирина Маймур
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Владельцы ивано-франковской гостиницы «Днестр» продолжают остеклить колоннаду, которая была проходной галереей, пишет «Хмарочос».

С 2004 года владельцами гостиницы «Днестр» стали Мирослав Бойко и Надежда Левшакова. В 2016 году они разработали проект реставрации и начали ремонтные работы. Из-за отклонений от проекта в 2017-м Госархстройинспекция отменила разрешение на проведение работ. Однако владельцы не считались с запретом. Поэтому их наказали и наложили штраф.

Под вывеской реставрации владельцы стали менять памятник: достроили три этажа, построили башню с часами, изменили крышу, конфигурацию окон и цвет фасада.

В марте 2021 активист Ростислав Шпук попросил городского голову Ивано-Франковска отреагировать на нарушения во время ремонта гостиницы «Днестр». Комиссия горсовета, исследовавшая реставрацию гостиницы «Днестр», установила ряд нарушений.

Весной 2021 года владельцы приступили к монтажу стекла между колоннами галереи и перекрыли часть пешеходного пространства. Ростислав Шпук заявил, что памятку застеклили, как балкон хрущевки, сбив австрийскую плитку в проходе.

Горожане начали выходить на митинги, в защиту памятки стало много известных украинцев.

Владелица гостиницы Надежда Левшакова побежала демонтировать установленные стеклопакеты, однако этого до сих пор никто не сделал. В конце мая местные сообщили, что остекление продолжается.

В то же время мэр города Руслан Марцинкив заявил, что не может влиять на владельцев гостиницы «Днестр».

Напомним, что сооружение построили в 1914 году. Отель – одно из первых зданий в городе, построенных каркасно-монолитным способом.

Ранее мы писали, что историческую гостиницу «Эрмитаж» в центре Киева продали за рекордные 311 млн. гривен.

Фото: Ирина Бандура, postimpreza.org; Investigatio, CC BY-SA 3.0; Информатор; TymkivAn

Опубликовано: 07 июня 2023
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