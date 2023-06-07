В Киеве засеяли декоративными лугами 25 экспериментальных участков: где именно

В Киеве продолжается эксперимент по созданию декоративных лугов вместо привычных газонов.

Разнотравье посеяли на 25 специально подготовленных участках во всех районах города, сообщает начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Первые существенные результаты, по его словам, можно будет увидеть ориентировочно через месяц.

"В то же время оценить всю красоту высеянных лугов мы сможем уже в следующем году - такова особенность многолетних луговых растений".

Он добавил также карту , где обозначены экспериментальные участки.

Среди преимуществ высадки лугов в городе: сохранение биоразнообразия и экономия времени и средств, в частности, луга требуют скашивания только раз в год.