В Киеве засеяли декоративными лугами 25 экспериментальных участков: где именно

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Мария Иващук
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В Киеве продолжается эксперимент по созданию декоративных лугов вместо привычных газонов.

Разнотравье посеяли на 25 специально подготовленных участках во всех районах города, сообщает начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Первые существенные результаты, по его словам, можно будет увидеть ориентировочно через месяц.

"В то же время оценить всю красоту высеянных лугов мы сможем уже в следующем году - такова особенность многолетних луговых растений".

Он добавил также карту, где обозначены экспериментальные участки.

Среди преимуществ высадки лугов в городе: сохранение биоразнообразия и экономия времени и средств, в частности, луга требуют скашивания только раз в год.

Опубликовано: 07 июня 2023
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