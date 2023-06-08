Patron Pet Center на ВДНХ приютит домашних животных из зоны бедствия на Херсонщине

Расположенный на ВДНГ центр помощи бездомным животным Patron Pet Center будет принимать домашних любимцев эвакуированных жителей Херсонщины.

До этого приют работал в ограниченном режиме из-за строительства, сообщил один из основателей центра, бизнесмен Андрей Ставницер.

«Мы не достроились на все 100, но можем разместить. Тысячи людей остались без домов, о животных страшно думать. Мы не можем уезжать и убирать животных, но попытаемся помогать с логистикой. Волонтеры, все, кто сейчас эвакуирует животных из Херсонской области, пожалуйста, выходите с нами на связь!», — написал Ставницер на своей странице.

Чтобы разместить собаку или кота, необходимо звонить по телефонам 380959111110, 380977365767. Также можно писать на страницах Patron Pet Center в социальных сетях.

Приют принимает помощь. Наиболее необходимы сейчас клетки для кошек, одноразовые пеленки больших размеров, кошачьи туалеты и наполнители, а также миски.

Для собачек нужны железные миски от 1 литра, махровые простыни и полотенца, средства для мытья и вычесывания. Корм по состоянию на данный момент не нужен.

Напомним, что проект Patron Pets Center был создан в павильоне, где к началу полномасштабной агрессии россии должно было разместиться образовательное пространство mOre.

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