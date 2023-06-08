Patron Pet Center на ВДНХ приютит домашних животных из зоны бедствия на Херсонщине

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Ирина Маймур
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Расположенный на ВДНГ центр помощи бездомным животным Patron Pet Center будет принимать домашних любимцев эвакуированных жителей Херсонщины.

До этого приют работал в ограниченном режиме из-за строительства, сообщил один из основателей центра, бизнесмен Андрей Ставницер.

«Мы не достроились на все 100, но можем разместить. Тысячи людей остались без домов, о животных страшно думать. Мы не можем уезжать и убирать животных, но попытаемся помогать с логистикой. Волонтеры, все, кто сейчас эвакуирует животных из Херсонской области, пожалуйста, выходите с нами на связь!», — написал Ставницер на своей странице.

Чтобы разместить собаку или кота, необходимо звонить по телефонам 380959111110, 380977365767. Также можно писать на страницах Patron Pet Center в социальных сетях.

Приют принимает помощь. Наиболее необходимы сейчас клетки для кошек, одноразовые пеленки больших размеров, кошачьи туалеты и наполнители, а также миски.

Для собачек нужны железные миски от 1 литра, махровые простыни и полотенца, средства для мытья и вычесывания. Корм по состоянию на данный момент не нужен.

Напомним, что проект Patron Pets Center был создан в павильоне, где к началу полномасштабной агрессии россии должно было разместиться образовательное пространство mOre.

Ранее мы писали, как помочь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС животным.

Фото: «Бабель» / Стас Козлюк

Опубликовано: 08 июня 2023
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