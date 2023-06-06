Как помочь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС животным: список инициатив

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС страдают не только люди, но и домашние и дикие животные.

Чтобы им помочь, общественная организация UAnimals запустила флешмоб #прихищуізтваринами и объявила сбор средств.

Если у вас есть возможность временно приютить переселенцев с животными, необходимо написать в соцсетях сообщение с хештегом #прихищуізтваринами и указать, для скольких людей и животных и в каком городе/поселке/селе имеете место. Люди, которым нужна помощь, увидят сообщения за хештегом и сконтактируют с теми, кто предлагает убежище.

В то же время, основатель UAnimals Александр Тодорчук объявил о сборе средств для помощи пострадавшим животным. В настоящее время активисты организации уже едут в Херсонскую область. Официальный сайт пока не работает из-за хакерской атаки. Пожертвования принимают на монобанку по ссылке.

о сборе средств для помощи пострадавшим животным. В настоящее время активисты организации уже едут в Херсонскую область. Официальный сайт пока не работает из-за хакерской атаки. Пожертвования принимают на монобанку К тому же, Киевская городская больница ветеринарной медицины будет оказывать помощь животным, эвакуированным с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия. Это, в частности, лечение, передержка и вакцинация. Для получения помощи следует обращаться по телефону: 097 563 92 79.

Также приют «Шанс» в Херсоне спасает животных. Сейчас он нуждается в помощи в эвакуации.

ОО «Живая» помогают в питании для животных Херсона. Сейчас они принимают корм от всех, кто может помочь.

Кроме того, киевские заведения Octo Tower, Blur и Whai Thai собирают корма для животных. Их будут отправлять в Херсон.

Организация Zoopatrul также собирает корм для животных, вывозимых с подтопленных территорий. Чтобы присоединиться к сбору, можно принести корм в ветеринарные клиники Zoopatrul в Киеве (Верхний Вал, 40; Оболонская Набережная, 11) или задонатить по реквизитам:

В Ассоциации зоозащитных организаций Украины публично обратились в Кабинет министров с требованием создать условия для эвакуации не только людей, но животных из зоны подтопления Каховской ГЭС. Они призывают не оставлять судьбы животных только на попечении волонтеров и общественных организаций.

Известно, что затопило зоопарк в Новой Каховке «Сказочная дубрава». Судьба животных неизвестна. Местные жители пишут, что есть погибшие, однако официальной информации по состоянию на данный момент нет.

По состоянию на 16.30 стало известно, что зоопарк «Сказочная дубрава» в Новой Каховке полностью затоплен, спасти удалось только лебедей и уток.

МВД и зоозащитные организации призвали жителей Херсонщины позаботиться о своих домашних любимцах: эвакуироваться вместе с ними или хотя бы отпустить из цепей и выпустить из клеток.

Ранее мы писали, что взрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Киева.

Фото: Суспильне Николаев, из открытых источников