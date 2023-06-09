В Киеве будут изымать укрытия, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним

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Ирина Маймур
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КГГА в течение суток будет изымать из частной собственности укрытие, если арендатор будет препятствовать их использованию по назначению.

Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Как отмечают в КГГА, 27,5% укрытий для населения находятся в частной собственности, и доступ к ним в большинстве случаев невозможен.

Арендаторы укрытий должны поддерживать общественный порядок на прилегающих к ним территориях, а в коммунальных укрытиях необходимо обеспечить круглосуточную охрану.

Также им поручили разработать схему дистанционного открытия замков и утвердить с ГСЧС правила работы укрытий в помещениях с ограниченным доступом (речь идет, в частности, о учебных заведениях и медицинских стационарах).

Кроме того, Бондаренко заявил, что Киевсовет направил обращение в Кабинет Министров Украины по установлению уголовной ответственности за недопуск населения к укрытиям для владельцев, пользователей и балансодержателей всех форм собственности.

Фото: Александр Камышин

Опубликовано: 09 июня 2023
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