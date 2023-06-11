Киевляне призывают предоставить охранный статус зданиям Киевского водопровода и обустроить там укрытие

В Киеве здания первого городского водопровода 19 века предлагают предоставить охранный статус и обустроить там укрытие.

Соответствующую петицию зарегистрировал активист Дмитрий Перов.

По его словам, здания на Владимирском спуске, 6 являются последними уцелевшими элементами нижнего водопровода - сети водоснабжения, которая снабжала питьевой и технической водой весь Верхний город.

Кроме интересного архитектурного решения - сочетание деревянной резьбы и кирпичной кладки, водопровод отличается своей подземной частью. Здесь, в огромных подземных резервуарах для хранения воды можно обустроить надежное укрытие для нескольких сотен людей, ежедневно гуляющих по парку рядом.

"Такая инициатива поможет сохранить памятник и интегрировать его в городскую среду"

Ранее мы писали, что бизнесмен-уроженец россии снимает крышу зданий Киевского водопровода, чтобы соорудить на Владимирском спуске ТРЦ и станцию канатной дороги.

Фото: Дмитрий Перов