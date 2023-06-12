Часть корпуса бывшего завода «Арсенал» продали за 41 млн гривен

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Ирина Маймур
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В Киеве была продана на аукционе часть здания бывшего оборонного завода «Арсенал».

Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Речь идет о части корпуса «Производственные мастерские», построенном в 1850-51 годах, площадью 350 квадратных метров.

Помещение было заброшено и уже давно не использовалось для производства. Вокруг него расположились бизнес-центр и другие объекты, прошедшие реновацию за счет частных владельцев.

В результате торгов за лот предложили 41 миллион гривен. У победителя есть 20 рабочих дней на оплату, сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Отмечается, что проданный объект является частью нежилых помещений корпуса №1 и не имеет отдельного входа. Поэтому проход к нему осуществляется через другие помещения, принадлежащие на праве частной собственности ООО «Фин Эксперт Проджект». Сам корпус проданного здания является памятником архитектуры национального значения и не находится в Перечне не подлежащих приватизации памятников культурного наследия.

Напомним, что большинство помещений бывшего завода «Арсенал» приватизированы. В частности, там расположен коворкинг Creative States, салон красоты G.Bar ,фудхол Kyiv Food Market и другие заведения.

Фото: Фонд государственного имущества Украины

Опубликовано: 12 июня 2023
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