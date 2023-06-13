Полиция обнаружила 14 киевских заведений, работавших после 22:00

Во время рейда с 9 по 11 июня столичные правоохранители обнаружили 14 заведений, которые, несмотря на решение Совета обороны города, работали после 22:00. Руководителей заведений теперь ждет административная ответственность.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.
Всего за три дня полицейские проверили 1057 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры.
В ведомстве отмечают, что такие проверки будут продолжаться и дальше.
Напомним, что недавно журналисты «Украинской правды» в своем расследовании обнаружили, что застройщики, правоохранители и киевские чиновники посещают столичные заведения премиум-класса в комендантский час, в том числе во время воздушных тревог.
Фото: Главное управление Национальной полиции Киева