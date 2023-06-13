Полиция обнаружила 14 киевских заведений, работавших после 22:00

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Ирина Маймур
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Во время рейда с 9 по 11 июня столичные правоохранители обнаружили 14 заведений, которые, несмотря на решение Совета обороны города, работали после 22:00. Руководителей заведений теперь ждет административная ответственность.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Всего за три дня полицейские проверили 1057 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры.

В ведомстве отмечают, что такие проверки будут продолжаться и дальше.

Напомним, что недавно журналисты «Украинской правды» в своем расследовании обнаружили, что застройщики, правоохранители и киевские чиновники посещают столичные заведения премиум-класса в комендантский час, в том числе во время воздушных тревог.

Фото: Главное управление Национальной полиции Киева

Опубликовано: 13 июня 2023
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