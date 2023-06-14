Суд вернул государству 6 земельных участков Беличанского леса стоимостью 36 млн. гривен.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.
Указанные земли расположены на территории Беличанского леса Национального природного парка «Голосеевский». Они выбыли из государственной собственности с нарушением требований законодательства, а именно без согласия Кабинета Министров Украины.
Ранее мы писали, что правоохранители открыли уголовное производство по противоправной регистрации и использованию 1,5 га Беличанского леса.
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