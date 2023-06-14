Суд вернул государству 6 земельных участков Беличанского леса

165
Валерия Гуржий
share share

Суд вернул государству 6 земельных участков Беличанского леса стоимостью 36 млн. гривен.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Указанные земли расположены на территории Беличанского леса Национального природного парка «Голосеевский». Они выбыли из государственной собственности с нарушением требований законодательства, а именно без согласия Кабинета Министров Украины.

Ранее мы писали, что правоохранители открыли уголовное производство по противоправной регистрации и использованию 1,5 га Беличанского леса.

Фото: Depositphotos/Ivantsov

Опубликовано: 14 июня 2023
share share
Кожаные барабаны и электросковородка почти по миллиону гривен: что покупают в укрытие киевские учебные заведения Кожаные барабаны и электросковородка почти по миллиону гривен: что покупают в укрытие киевские учебные заведения Проблемные частные укрытия Киева будут исключаться из списка. Вместо них установят модульные Проблемные частные укрытия Киева будут исключаться из списка. Вместо них установят модульные В Киеве запустили три новых автобусных маршрута и один троллейбусный В Киеве запустили три новых автобусных маршрута и один троллейбусный «Фалафель у Хасана» возобновил работу на Арт-заводе "Платформа" «Фалафель у Хасана» возобновил работу на Арт-заводе "Платформа" Транспортное сообщение Троещины с Подолом обещают запустить в 2024 году Транспортное сообщение Троещины с Подолом обещают запустить в 2024 году Украинский стартап Propertymate привлек 5,5 млн долларов инвестиций Украинский стартап Propertymate привлек 5,5 млн долларов инвестиций Коммунальщики показали образцовые рекламные вывески Киева: фото Коммунальщики показали образцовые рекламные вывески Киева: фото В Тернополе установили бетонные укрытия возле остановок транспорта, но горожане их не используют В Тернополе установили бетонные укрытия возле остановок транспорта, но горожане их не используют
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.