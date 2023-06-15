Реконструкцию трамвайных путей на ДВРЗ не завершат в 2023 году – Дептранс КГГА

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Мария Иващук
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Реконструкцию трамвайных путей по улице Алматинской (ДВРЗ) не завершат в 2023 году. На это не предусмотрели бюджет.

Такой ответ предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по запросу депутата Киевсовета Ксении Семеновой относительно сроков завершения долгостроя на ДВРЗ, начатого летом 2019 года.

Движение на линии было запущено в начале 2022 года. Тогда КГГА сообщало, что реконструкция завершена, однако пока на линии до сих пор не построены высокие платформы.

“Люди на колясках не могут воспользоваться даже новыми низкопольными трамваями. Существующие посадочные площадки опасны из-за малой ширины и размещения тактильных плиток для незрячих в габарите трамвая”, – отмечают в инициативе “Пассажиры Киева”.

Также не завершена реконструкция тяговой подстанции и конечной остановки, из-за чего до сих пор ездит автобус-дублер 33т.

Пассажиры жалуются на то, что автобус и трамвай часто выезжают одновременно.

"Пока на этом автобусном маршруте ездит 4 автобуса, которыми целесообразно было бы усилить выпуск на других маршрутах, а не дублировать электротранспорт", - считают в "Пассажиры Киева".

Также с июля 2016 продолжается реконструкция трамвайной линии от Гната Юры до Михайловской Борщаговки, которая должна была длиться 1,5 года в соответствии с распоряжением КГГА. В этом году в бюджете средств на продолжение строительства тоже не заложено.

Напомним, что стоимость строительства развязки на Оболони выросла до 2 млрд гривен.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Опубликовано: 15 июня 2023
ДВРЗ трамвай громадський транспорт Київ
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