Кличко пообещал, что историческое здание на Софиевской улице получит статус памятника архитектуры

Исторический дом по улице Софиевской, 20/21 в скором времени получит статус памятника архитектуры.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее активисты информировали, что дом хотят снести, а вместо этого построить офисную 10-этажку с подземным паркингом.
По информации Кличко, здание не состоит на учете в реестре Министерства культуры Украины как объект культурного наследия. В 2011 году Минкульт признал здание не подлежащим внесению в реестр, отклонив предложение от КГГА.
Чтобы сохранить старинное здание, Департамент охраны культурного наследия прорабатывает материалы, чтобы присвоить зданию статус памятника архитектуры.
В то же время, по информации специалистов Музея Истории города Киева, нет доказательств выступления Михаила Грушевского на балконе именно этого дома, сообщил Кличко. Однако учёные продолжают работать над поиском подтверждений в архивах.
Инспекторы ДОКС обследовали дом для фотофиксации и осмотрели его техническое состояние. Строительные работы там не ведутся, заявил Кличко.
Фото: КГГА