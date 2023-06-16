Кличко пообещал, что историческое здание на Софиевской улице получит статус памятника архитектуры

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Ирина Маймур
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Исторический дом по улице Софиевской, 20/21 в скором времени получит статус памятника архитектуры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее активисты информировали, что дом хотят снести, а вместо этого построить офисную 10-этажку с подземным паркингом.

По информации Кличко, здание не состоит на учете в реестре Министерства культуры Украины как объект культурного наследия. В 2011 году Минкульт признал здание не подлежащим внесению в реестр, отклонив предложение от КГГА.

Чтобы сохранить старинное здание, Департамент охраны культурного наследия прорабатывает материалы, чтобы присвоить зданию статус памятника архитектуры.

В то же время, по информации специалистов Музея Истории города Киева, нет доказательств выступления Михаила Грушевского на балконе именно этого дома, сообщил Кличко. Однако учёные продолжают работать над поиском подтверждений в архивах.

Инспекторы ДОКС обследовали дом для фотофиксации и осмотрели его техническое состояние. Строительные работы там не ведутся, заявил Кличко.

Фото: КГГА

Опубликовано: 16 июня 2023
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