В Киеве появятся отели для насекомых

106
Валерия Гуржий
share share

В скором времени в Киеве могут появиться гостиницы для насекомых в зеленых зонах города.

Об этом сообщили в Киевском городском доме природы.

Для этого Киевский городской Дом природы совместно с Управлением экологии и природных ресурсов КГГА и Национальным природным парком "Голосеевский" запустили конкурс экологического проекта «Создай гостиницу для насекомых».

Цель проекта – популяризация темы сохранения биоразнообразия в пределах мегаполиса и воспитания экологического сознания молодежи.

"Именно полезные насекомые играют немалую роль во время опыления растений и борьбы с вредителями, а так называемые гостиницы помогут комфортно и уютно пережить зимовку и сохранить виды", - сообщили инициаторы проекта.

В конкурсе необходимо разработать проект отеля для насекомых и создать его макет. По макетам победителей конкурса будут созданы функционирующие энтомологические микрозаказчики в пределах Киева. В конкурсе могут принимать участие киевляне и гости города от 11 до 18 лет. Подробности конкурса по ссылке.

Ранее мы писали, что киевляне призывают оградить Галерный остров от застройки.

Опубликовано: 20 июня 2023
share share
До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Киеве объявили электронные торги по размещению нескольких точек уличной торговли В Киеве объявили электронные торги по размещению нескольких точек уличной торговли Утром – допио, вечером – вино: на Осокорках открыли кофейню и винный бар Hustle Утром – допио, вечером – вино: на Осокорках открыли кофейню и винный бар Hustle На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна» На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна» Все, что вы хотели знать о корме Hills для собак: преимущества, недостатки и советы по кормлению Все, что вы хотели знать о корме Hills для собак: преимущества, недостатки и советы по кормлению Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.