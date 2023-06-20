В Киеве появятся отели для насекомых

В скором времени в Киеве могут появиться гостиницы для насекомых в зеленых зонах города.

Об этом сообщили в Киевском городском доме природы.

Для этого Киевский городской Дом природы совместно с Управлением экологии и природных ресурсов КГГА и Национальным природным парком "Голосеевский" запустили конкурс экологического проекта «Создай гостиницу для насекомых».

Цель проекта – популяризация темы сохранения биоразнообразия в пределах мегаполиса и воспитания экологического сознания молодежи.

"Именно полезные насекомые играют немалую роль во время опыления растений и борьбы с вредителями, а так называемые гостиницы помогут комфортно и уютно пережить зимовку и сохранить виды", - сообщили инициаторы проекта.

В конкурсе необходимо разработать проект отеля для насекомых и создать его макет. По макетам победителей конкурса будут созданы функционирующие энтомологические микрозаказчики в пределах Киева. В конкурсе могут принимать участие киевляне и гости города от 11 до 18 лет. Подробности конкурса по ссылке.

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