Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог

247
Ирина Маймур
share share

Киевский глава Виталий Кличко отклонил шестую петицию об отмене остановки общественного транспорта в случае воздушной тревоги.

Он ответил, что решение принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице. Его пересмотрят исключительно при существенной стабилизации и поступлении соответствующих рекомендаций от ГСЧС. Также добавил, что соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе.

В то же время в ГСЧС отметили, что они не требуют от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. В ведомстве сообщили, что служба летом прошлого года разработала примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты (в учебных заведениях, в городском транспорте, торговых заведениях). Он носит исключительно информационный характер и не содержит норм права.

Фото: Киевпасстранс

Опубликовано: 20 июня 2023
share share
До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций До и после: на проспекте Ивасюка убрали более 200 незаконных рекламных конструкций В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Буче отремонтируют 5 многоквартирных домов В Киеве появятся отели для насекомых В Киеве появятся отели для насекомых В Киеве объявили электронные торги по размещению нескольких точек уличной торговли В Киеве объявили электронные торги по размещению нескольких точек уличной торговли Утром – допио, вечером – вино: на Осокорках открыли кофейню и винный бар Hustle Утром – допио, вечером – вино: на Осокорках открыли кофейню и винный бар Hustle На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна» На левом берегу Киева заработало пространство для женщин и девушек «Вільна» Все, что вы хотели знать о корме Hills для собак: преимущества, недостатки и советы по кормлению Все, что вы хотели знать о корме Hills для собак: преимущества, недостатки и советы по кормлению Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить Лекция Тимоти Снайдера, презентация дневника Владимира Вакуленко: 10 событий Книжного Арсенала, которые стоит посетить
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.