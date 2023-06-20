Кличко в шестой раз отклонил петицию об отмене остановки транспорта во время тревог

Киевский глава Виталий Кличко отклонил шестую петицию об отмене остановки общественного транспорта в случае воздушной тревоги.

Он ответил, что решение принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице. Его пересмотрят исключительно при существенной стабилизации и поступлении соответствующих рекомендаций от ГСЧС. Также добавил, что соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе.

В то же время в ГСЧС отметили, что они не требуют от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. В ведомстве сообщили, что служба летом прошлого года разработала примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты (в учебных заведениях, в городском транспорте, торговых заведениях). Он носит исключительно информационный характер и не содержит норм права.

Фото: Киевпасстранс