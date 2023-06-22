В Черкассах предприниматель готовится к строительству высотки на месте особняка Крынского

В особняке Вацлава Крынского в Черкассах приступили к подготовительным работам для строительства многоэтажки. Несмотря на то, что в 2021 году дом был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, а территория, где он расположен, — часть заповедных Черкасских береговых склонов.

Об этом сообщает Суспільне.

Недавно на заборе дома появился паспорт объекта. Там отмечается, что начались подготовительные работы по возведению многоэтажного жилого дома со встроенно пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом.

Сотрудники полиции уже зафиксировали нарушения.

В 2021 году в суд направили исковое заявление об обязательстве частного предпринимателя заключить охранный договор на объект культурного наследия – «Жилой дом пристава Табачникова (особняк Вацлава Крынского). 16 июля 2021 года суд частично удовлетворил заявление об обеспечении иска, сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик.

Предпринимателю запретили совершать какие-либо действия, направленные на повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия до вступления в законную силу судебного решения по этому делу. В настоящее время продолжается судебное разбирательство в Черкасском окружном административном суде. Рассмотрение дела назначено на 7 июля 2023 года.

Также зарегистрировали уголовное производство по факту разрушения или повреждения культурного наследия согласно части 1 статьи 15, части 5 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 21 июня 2023 г. на территории здания продолжаются ремонтные работы. Частное предприятие «Надежда» сообщило о начале подготовки для строительства многоквартирного жилого дома. В рамках производства органы досудебного расследования устанавливают и фиксируют данные по повреждению и разрушению памятника архитектуры.

Дом по улице Байды Вишнивецкого, 2 – бывший особняк юриста Вацлава Крынского – возвели в Черкассах в 1907 году. Он входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

На месте здания планировали построить многоэтажку. 30 апреля 2020 на заседании исполнительного комитета городского совета решили отменить градостроительные условия, чтобы не допустить уничтожения дома. Ведь территория, где она расположена, — это часть заповедных Черкасских береговых склонов.

Фото: Суспільне Черкаси